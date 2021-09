Da Redação

Cabritos causam discórdia entre vizinhos em Cambira

A Polícia Militar (PM) de Cambira foi chamada na tarde de segunda-feira (20), após cabritos invadirem uma propriedade e causar discórdia entre vizinhos da área rural, na Estrada do Cruzeiro.

Segundo a vítima relatou à PM, animais do vizinho têm invadido sua propriedade para se alimentarem das plantações e brotos de árvores frutíferas. Perdendo seu cultivo de milho e feijão, a mulher decidiu resolver o problema chamando a polícia.

As propriedades são separadas por um arame liso e farpado, o que não impede as invasões frequentes. Ainda de acordo com a moradora, por conta dos cabritos, ela já perdeu árvores de abacate, chuchu, banana, mandioca e moringa.

Esse é o segundo Boletim de Ocorrências registrado contra o responsável pelos animais.

Os donos das duas propriedades foram encaminhados para o destacamento da PM em Cambiara.