Cabeças de gado da raça nelore são furtadas de propriedade em Kaloré

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em média, uma cabeça de gado Nelore está valendo R $4 mil

Nove cabeças de cago da raça Nelore foram furtadas de uma propriedade em Kaloré, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã desta terça-feira (7), para registrar a ocorrência.

continua após publicidade .

O dono da propriedade contou que os gados estavam com duas marcas, sendo elas FD ou LG. Disse ainda que seu pai esteve no sítio da família na tarde de segunda-feira (6) e que o crime aconteceu durante a noite ou madrugada.

Na propriedade foi encontrado rastro de um caminhão provavelmente 3/4 que seguia sentido Marumbi. Em média, uma cabeça de gado Nelore está valendo R $4 mil.

continua após publicidade .

Filho de 11 anos esfaqueia pai após discussão em Kaloré

Um garoto, de 11 anos, esfaqueou o pai após uma briga entre eles em Kaloré, no norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (7). O homem, de 36 anos, que estaria embriagado, precisou ser hospitalizado.

A Polícia Militar (PM), foi chamada por volta das 14h, por uma enfermeira do Hospital Municipal, que relatou que o homem estava com um ferimento de golpe no peito. Quando a equipe chegou na unidade, o ferido já havia sido atendido e em repouso, fora de perigo.

Siga o TNOnline no Google News