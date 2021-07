Buscas por menino vão percorrer 50 km rio abaixo nesta terça

Da Redação

As buscas por Nicolas Pacagnan Fernandes, de 8 anos, que está desaparecido desde o dia 18 de julho, após um barco com nove pessoas virar no Rio Ivaí, chegam ao 10º dia. No total, cinco pessoas morreram e três foram resgatadas com vida.

continua após publicidade .

Nesta terça-feira (27), a área de busca será ampliada 50 km rio abaixo. Porém, conforme a equipe, o fato de ir mais longe, não significa abandonar o local da tragédia.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha ficarão no local próximo de onde ocorreu o acidente aconteceu e de onde foram encontrados os cinco corpos, enquanto, as embarcações de pescadores voluntários da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí, percorrem os 50 km rio abaixo.

continua após publicidade .

O trabalho mobiliza mais de 50 pessoas, entre profissionais e voluntários.