Buscas por jovem desaparecido entram no 3º dia em São João do Ivaí

As buscas por Caio Henrique Reis dos Santos, de 28 anos, que desapareceu na região do Saltão no Rio Corumbataí, em São João do Ivaí, no último domingo (18), serão retomadas na manhã desta terça-feira (20).

continua após publicidade

Os trabalhos contam com equipes do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã e da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí. À tarde, as buscas serão reforçadas pelo Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), que é uma equipe especializada do Corpo de Bombeiros nesse tipo de operação

A suspeita é que Caio tenha entrado no rio e devido a força da água, acabou sofrendo um acidente. Havia um cachorro acompanhando o jovem, que também está desaparecido.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Adolescente morta a tiros em colégio será velada em paróquia de Cambé

Segundo informações do capitão Iveson Baron do 1º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Ivaiporã no segundo dia foram realizadas buscas num raio de cinco quilômetros.

Foi verificado a parte direita do Rio Corumbataí e mata tendo como referência centrais o Salto e Saltinho de Barbosa Ferraz. ”Navegado a jusante do Saltinho em torno de 3,5 quilômetros ida e volta, sendo 7 quilômetros de margens buscadas”, relatou o capitão.

continua após publicidade

Nesta terça-feira o trabalho será iniciado pelas margens esquerda do rio entrando em mata e pelas margens esquerda do rio.

Ainda segundo capitão Baron, ao final da manhã deve ser aplicada aeronave nas buscas. No período da tarde os trabalhos devem ser reforçados pela equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost).

Siga o TNOnline no Google News