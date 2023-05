Buscas por idoso desaparecido em Godoy Moreira seguem neste domingo

Da Redação

Adão Neto estava trabalhando na roçagem de um sítio na região da Água do Tentilhão e da Água da Bananeira quando foi visto pela última vez

As buscas pelo idoso Adão Neto, de 79 anos, desaparecido em Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, Paraná, seguem neste domingo (14), com apoio do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), do Corpo de Bombeiros de Curitiba e um helicóptero.

No dia do desaparecimento, na quarta-feira (10), as buscas tiveram início com familiares e voluntários. No dia seguinte, o prefeito Primis de Oliveira e sua equipe acionaram o Corpo de Bombeiros e convidaram a Patrulha Ambiental do Rio Ivaí.

No sábado (13), as buscas também ganharam o reforço de cães farejadores e drone.

“São momentos angustiantes para os familiares e toda a nossa comunidade. Fizemos até agora tudo que estava ao nosso alcance para reforçar as equipes de buscas. Por último conversei com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, Manoel Vasco, que disse que mandaria a equipe do GOST e o helicóptero. Esse contato foi possível através do deputado Alexandre Curi”, comentou o prefeito Primis.

A operação de busca teve início na quarta (10), quando o idoso desapareceu. Adão Neto estava trabalhando na roçagem de um sítio na região da Água do Tentilhão e da Água da Bananeira quando foi visto pela última vez.

* Com Informações do Canal HP/São João do Ivaí

