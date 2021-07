Buscas por criança desaparecida no Rio Ivaí entram no 9º dia

Da Redação

Na manhã desta segunda-feira (26), bombeiros, mergulhadores e outras equipes e também voluntários, seguem em uma força-tarefa para tentar localizar um menino, de 8 anos, que desapareceu durante um acidente de barco no Rio Ivaí, registrado no dia 18 de julho.

A procura por Nicolas Pacagnan Fernandes entra no 9º dia. O pai e a irmã do garoto desaparecido, Adalberto Fernandes Galice, de 42 anos, e Sophia Pacagnan Fernandes, de 4 anos, foram sepultados na quinta-feira (22). No total, cinco pessoas foram encontradas mortas no Rio Ivaí e três resgatadas com vida.

Outras vítimas

Alberony Menegassi de Souza, de 41 anos, dono do barco e a filha Heloísa Menegassi de Souza de 3 anos, também foram sepultados na quinta-feira (22). A esposa e mãe das vítimas, Patrícia Miranda da Silva, de 33 anos, foi sepultada na sexta-feira (23). A distância entre a chácara onde a família embarcou no domingo (18) e o local do acidente é de no máximo 2 quilômetros.

Já os corpos de Alberony Menegassi de Souza, de 41 anos, e da filha Heloísa Menegassi de Souza, de 3 anos, estavam há cerca de três metros de profundidade e foram sepultados em Maringá, na tarde de sábado (24). Nicolas, que segue desaparecido, é filho e irmão das vítimas.

Jéssica Malaquias Costa, de 6 anos, o marido Marcelo de Carvalho da Silveira, de 26 anos, e o filho do casal, João Vitor Costa de Carvalho, de 3 anos, sobreviveram ao naufrágio e foram encontrados no mesmo dia do acidente, dia 18 de julho.