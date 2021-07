Buscas encerradas: família segue desaparecida no Rio Ivaí

Da Redação

As buscas pelas seis pessoas desaparecidas em uma embarcação que virou no Rio Ivaí na tarde de domingo (18) foram encerradas nesta segunda-feira (19), sem sucesso. O trabalho deverá ser reiniciado pela manhã. Assista:

Uma força-tarefa formada por cerca de 30 homens entre militares do Corpo de Bombeiros, Batalhão de Operações Aéreas, Marinha do Brasil e pescadores tenta localizar os desaparecidos, que incluem três crianças. O acidente de barco ocorreu no distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí. Após todo o dia de trabalho, as buscas foram encerradas no início da noite.

Das seis pessoas que estão desaparecidas, três são moradoras de Ivaiporã e as demais de Maringá. Todos estavam em uma chácara para comemorar um aniversário e resolveram realizar um passeio pelo rio. Nove pessoas seguiram para o passeio de barco, que virou. Três vítimas – um casal e uma criança - foram socorridas durante a noite de domingo.

Dos seis desaparecidos, três são crianças, duas de 3 anos e uma de 9 anos. Uma delas é a menina Heloisa, 3 anos, filha do casal Alberony Menegassi de Souza e Patrícia Miranda Menegassi de Souza, que também estão desaparecidos. Os três são moradores do distrito de Jacutinga, em Ivaiporã. As outras vítimas são Adalberto Fernandes, que é de Maringá, e os filhos Sofia e Nicolas de 3 e 9 anos.

Entenda

Os familiares que estavam na propriedade rural ligaram para os bombeiros no começo da noite de domingo, informando que o grupo tinha saído à tarde para passear de barco e ainda não tinha voltado.

“Entraram num barco, no Rio Ivaí, para ver um local chamado ‘Salto dos 3 Poços’. Ao chegar no local, à princípio, o barco teria virado, então as outras pessoas que estavam no sítio ligaram para o Corpo de Bombeiros, perto das 19h, informando que essas pessoas não tinham retornado”, informou o tenente Rafael Blasques Dias.

Ainda de com os Bombeiros, após a ligação, as buscas começaram e um casal com a filha foram encontrados. “Com essas informações, nós nos deslocamos para o Rio Ivaí, ali no município de São João, distrito de Ubaúna, iniciamos as buscas. Depois que a gente iniciou as buscas, nós conseguimos achar três pessoas. Um homem, uma mulher e uma criança. Continuamos as buscas até, aproximadamente, 2h40, quase 3h da manhã e, depois disso, a gente deu por encerradas as buscas nas margens e no rio para voltar hoje cedo para fazer busca aquática”, explica o tenente.