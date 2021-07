Busca por desaparecidos no Rio Ivaí ganha reforço de equipes

Da Redação

Na manhã desta terça-feira (20), também integrou as buscas, uma equipe da Marinha do Brasil

As buscas por seis pessoas que estão desaparecidas desde a tarde de domingo (18) no Rio Ivaí, após um acidente de barco no distrito de Ubaúna, em São João do Ivaí vem ganhando reforços de novas equipes de profissionais de busca e resgate, e de pessoas voluntárias.

Além da equipe do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã com quatro bombeiros que estão trabalhando no local desde domingo (18), na manhã desta terça-feira (20), também integrou a operação, uma equipe da Marinha do Brasil da cidade de Guairá, com um bote e três militares.

Para o período da tarde, estava previsto a chegada de mais uma equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) de Curitiba, especialista em busca e salvamento, tanto em terra como água. A equipe é composta de quatro bombeiros, especialmente treinados para atuarem em situações emergenciais que exijam equipamentos e técnicas especiais.

A Prefeitura e Defesa Civil de São João do Ivaí, também está encaminhando para o local, duas equipes com 14 pessoas, além disso, um carro com uma técnica de enfermagem e uma ambulância com uma enfermeira. Também seria enviado mais um bote para ajudar nas buscas pelo rio.

Também participam da operação, a Patrulha Ambiental do Ivaí, que formada por mais de 20 pescadores profissionais e aproximadamente 10 botes e outras 15 pessoas voluntárias da região que estão dando apoio nas buscas.

A Prefeitura de Borrazópolis também mandou equipes para reforçar as buscas dos seis desaparecidos no Rio Ivaí. A Defesa Civil do município tem duas equipes que atua nas buscas.

Segundo o Chefe de Gabinete Dário Wender Fachi Brito de Borrazópolis, o número de voluntários para ajudar nas buscas só aumentam. “Nós da prefeitura também estamos indo para o local, vamos levar um barco, um técnico de enfermagem e um enfermeiro para ajudar nesse momento. Depois que a roupa de uma das crianças foi encontrada na mata próximo ao rio e pessoas relataram que ouviram pedidos de socorro, temos esperança de encontrá-los”, disse.