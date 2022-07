Busca e apreensão termina em confronto e morte em Faxinal

Da Redação

Um homem de 27 anos, identificado como Paulo César da Silva (PC), morreu na tarde de sábado (16), após reagir ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma casa na rua Vital Brasil, em Faxinal.

Conforme o boletim de ocorrência, da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), durante a realização da Operação Apoio BPChoque à 6ª CIPM, as equipes policiais informaram o responsável da residência sobre o mandado a ser cumprido e deram voz de abordagem ao suspeito.

Desobedecendo às ordens emanadas pelos policiais, o morador se evadiu para os fundos da residência com a mão na cintura. Uma fração das equipes acompanhou o suspeito que sacou da arma de fogo e apontou para os policiais.

Diante do perigo de vida aos policiais, foi necessário o emprego de arma de fogo para cessar a injusta agressão.

De imediato foi solicitado atendimento médico para o suspeito de 27 anos, sendo constatado o óbito no local.

Foi apreendido um Revólver Rossi cal. .38 com cinco munições intactas e uma picotada, um tablete de maconha pesando 692 gramas, que estava em posse do suspeito e no interior da residência.

