Burro invade propriedade rural e é morto a tiros, na região

Um burro foi morto a tiros na quinta-feira (5) após invadir uma propriedade rural no município de Bom Sucesso no norte do Paraná. A dona do animal acionou a Polícia Militar na manhã de sexta-feira (6).

Ele relatou aos policiais que o animal de sua propriedade foi a um sítio próximo de outro morador e que teria sido abatido com três disparos de arma de fogo.

Ela também informou a PM que conversou com o dono do sítio, ele teria dito a solicitante que na verdade quem matou o animal foi o seu filho e não ele.

A Polícia Militar orientou a propreitária do animal e todas as providência foram tomadas para apurar o caso. A Polícia Civil também foi informado do fato.