Brincadeira de “lutinha” termina com homem esfaqueado no Vale do Ivaí

Na tarde de domingo (2) um homem teve ferimentos por golpe de faca no ombro e foi encaminhado ao Hospital Municipal de Rosário do Ivaí, no Vale do Ivaí, Paraná. A confusão teria começado por causa de uma brincadeira de “lutinha”.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao hospital onde a vítima estava sendo atendida.

Foi feito contato com a vítima, que estava visivelmente embriagado, e relatou que um conhecido, estava brincando com ele de “lutinha” e de repente lhe deu uma facada sem motivo algum e se não fosse seus amigos o defender teria acertado mais facadas.

Após o golpe de faca, o autor saiu correndo tomando rumo ignorado e os amigos o levaram para o hospital para ser atendido.

A equipe coletou informações e características do autor e saiu em patrulhamento, porém sem êxito em localizar o agressor.

A vítima foi orientada pelos policiais sobre os procedimentos e permaneceu no hospital em observação.

Os policiais também confeccionaram B.O.U que seria encaminhado a Polícia Civil para os procedimentos cabíveis ao caso.

