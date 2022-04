Briga termina com homem ferido a pedrada na cabeça

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de sexta-feira (1º), por volta das 23 horas, a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada via Copom para uma situação de vias de fato na Rua Rio Grande do Norte.

continua após publicidade .

No local em contato com a testemunha, que disse ser namorada do agredido que estava desacordado sendo atendido pelo Siate, relatou que os envolvidos são amigos e estavam ingerindo bebidas alcoólicas no posto de combustível.

A vítima apresentava lesões no rosto e cabeça ocasionada por uma pedrada. A namorada disse ainda que não sabe o motivo da vias de fato.

continua após publicidade .

De imediato com o apoio da ROTAM foi realizado buscas nas imediações e localizado um suspeito com lesão na mão direita, mas ele não foi reconhecido.

Todos os levantamentos foram feitos no local e o caso esta sendo apurado.