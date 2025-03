Briga termina com dois homens esfaqueados e em estado grave na região

Siga o TNOnline no Google News

Uma briga registrada na noite deste domingo (23) terminou com dois homens esfaqueados e em estado grave, na cidade de São Pedro do Ivaí. Inicialmente, eles receberam atendimento médico no Hospital Municipal, mas precisaram ser transferidos para o Hospital da Providência, de Apucarana (PR).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada caída em frente ao portão da residência em que mora. Relatos de testemunhas apontam que um homem de 47 anos foi até a casa e, durante uma discussão, esfaqueou o morador na região do abdômen.

No hospital da cidade, o autor do crime foi localizado. Conforme a PM, ele também havia sido esfaqueado. Ele apresentava ferimentos no abdômen e na região pélvica. Ambos os homens foram transferidos para Apucarana por conta da gravidade.

