Briga por política acaba em soco e tentativa de golpe com espeto

Confusão aconteceu em um comércio de Rio Branco do Ivaí; testemunhas tiveram que intervir para separar os envolvidos

Uma discussão motivada por divergências políticas terminou em agressão física e ameaças na manhã desta sexta-feira (9), dentro de um comércio na área urbana de Rio Branco do Ivaí, no Vale do Ivaí.

De acordo com o relato feito às autoridades, os ânimos se exaltaram e um dos homens partiu para cima da vítima, desferindo um soco em seu rosto e causando diversos arranhões. Durante o ataque, o agressor ainda tentou perfurar o homem usando um espeto de madeira, que acabou quebrando ao atingi-lo.

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A violência só não tomou proporções maiores porque outras pessoas que estavam no estabelecimento comercial presenciaram a cena e intervieram, conseguindo separar a briga. Antes de ir embora do local, o autor do ataque ainda fez uma série de ameaças contra a vida da vítima.

Após o episódio, o homem agredido procurou a polícia para registrar o caso. A equipe policial prestou o atendimento necessário e o orientou sobre os próximos passos legais, além de recomendar a realização de um exame de corpo de delito para documentar os ferimentos sofridos durante a confusão.