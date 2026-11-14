Briga por gatos gera ameaças mútuas e mobiliza a polícia em Jandaia do Sul

Uma discussão acalorada entre dois vizinhos no centro de Jandaia do Sul mobilizou a Polícia Militar no início da noite de sexta-feira (13). O desentendimento, motivado pela invasão de gatos em uma das residências, envolveu acusações de ameaças com faca e pedaço de pau, exigindo a intervenção das autoridades.

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A polícia foi acionada por moradores que relataram uma confusão generalizada na rua. No entanto, ao chegarem ao endereço, os agentes constataram que os ânimos já estavam controlados e passaram a ouvir as versões dos envolvidos.

O estopim da briga foi o incômodo gerado pelos animais de estimação de um dos moradores. O vizinho prejudicado relatou aos policiais que os gatos estão invadindo a sua casa e infestando o ambiente com pulgas. A situação tornou-se insustentável porque a sua filha tem alergia aos felinos, e o contato indireto estaria prejudicando a saúde da criança.

A tentativa de resolver o problema com uma conversa acabou saindo do controle. O pai da criança alegou que, ao reclamar da situação, o tutor dos animais se armou com um pedaço de pau para intimidá-lo. Por outro lado, o dono dos gatos apresentou uma versão diferente, acusando o vizinho de tê-lo ameaçado com uma faca durante a discussão.

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Apesar da tensão e das graves acusações, ambos garantiram aos policiais que não houve qualquer tipo de agressão física. Diante do impasse e com os ânimos apaziguados, os dois homens decidiram não registrar queixa formal naquele momento. A equipe policial orientou os vizinhos sobre os prazos legais para que possam acionar a Justiça futuramente, caso decidam levar as denúncias de ameaça adiante, e encerrou a ocorrência no local.