Briga por causa de mulheres termina com homem esfaqueado em Ivaiporã

Um homem de 35 anos foi atendido pela equipe do Samu e encaminhado à UPA 24h de Ivaiporã, após uma tentativa de homicídio na Travessa Bulha, na tarde de sábado (22). O motivo da briga seria uma discussão por causa de mulheres.

Por volta das 16h30, a Polícia Militar (PM) foi chamada em uma situação de tentativa de homicídio para a Travessa Bulha.

No local, em contato com o motorista do Samu, ele relatou que a equipe prestou socorro a vítima com ferimento por arma branca e que seria encaminhada para atendimento na UPA.

Os policiais então conversaram com a vítima. Ele disse que estava com amigos no bar quando um homem iniciou a discussão por causa de mulheres e inesperadamente o autor desferiu vários golpes de canivete que acertou seu braço direito e sua cabeça.

Relatou ainda que essa foi a segunda vez que entrou em vias de fato com o autor, que trajava uma camiseta branca e boné vermelho.

Foi realizada buscas pelas imediações, porém, não foi logrado êxito em localizar o agressor.

