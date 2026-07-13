Briga na rua termina com homem preso após empurrar PM em Marumbi

Confusão ocorreu próximo ao ginásio durante os Jogos Abertos; suspeito desobedeceu ordens, fez ameaças de morte e precisou ser imobilizado

Um homem foi preso na noite deste domingo (12) após se envolver em uma briga no meio da rua e resistir à abordagem da Polícia Militar, no centro de Marumbi. O caso foi registrado na Avenida Tiradentes, nas proximidades do Ginásio de Esportes Birão.

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A equipe policial fazia a segurança no local por conta da realização dos Jogos Abertos do Município quando foi alertada por testemunhas de que duas pessoas estavam brigando em via pública. Ao chegarem ao endereço, os policiais flagraram as agressões e deram ordem para que a dupla parasse, mas foram ignorados.

Diante da recusa e da continuidade das agressões mútuas, os agentes precisaram intervir fisicamente para separar os dois homens, utilizando técnicas de imobilização e o uso do cassetete de forma contida para dispersá-los.

Após essa primeira intervenção, um dos envolvidos se acalmou e passou a acatar as ordens da polícia. O outro, no entanto, continuou alterado. Ele desobedeceu novamente aos agentes, tentou partir para cima do rival, empurrou um dos policiais e passou a gritar ameaças de morte contra o outro homem.

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Devido à atitude agressiva e à resistência, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, que precisou ser algemado para garantir a própria segurança e a da equipe. A mãe do suspeito foi comunicada e acompanhou todos os desdobramentos da ocorrência.

Antes de ser levado à delegacia, o detido foi encaminhado ao hospital da cidade para tratar os machucados causados durante a briga. Ele deve responder por desobediência, resistência e ameaça.

O outro homem envolvido na confusão informou à polícia que não tem interesse em prestar queixa criminal pelas ameaças de morte que sofreu.