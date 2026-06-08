Briga mobiliza Polícia Militar no Jardim Imperial, em Ivaiporã

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A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de vias de fato na noite de domingo (7), na Avenida Aparício Cardoso Bitencourt, no Jardim Imperial, em Ivaiporã.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pelo Copom para verificar uma situação de briga. Ao chegar ao local, os policiais conversaram com um homem que relatou ter se envolvido em um desentendimento juntamente com seu filho.

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Conforme o relato, a discussão ocorreu com um terceiro indivíduo, que não foi identificado. Apesar do ocorrido, os envolvidos informaram que não tinham interesse em representar criminalmente pelos fatos.

Durante o atendimento, o homem que acionou a equipe afirmou que desejava apenas deixar o local e encerrar a situação.

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Após orientar as partes sobre os procedimentos cabíveis, os policiais registraram a ocorrência em boletim e concluíram o atendimento.

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