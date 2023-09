Briga generalizada termina em tiroteio e dois baleados no Vale do Ivaí

Siga o TNOnline no Google News

Dois homens foram baleados em Rio Branco do Ivaí, no centro norte do Paraná, na noite de quinta-feira (7), durante uma briga generalizada.

A situação foi registrada pela Polícia Militar (PM), por volta das 23h20, a confusão teria ocorrido na Rua Rio Branco.

Quando os policiais se deslocavam para o local, foram informados que as vítimas teriam sido levadas ao Hospital Municipal.

Uma das vítimas devido a gravidade foi encaminhada para o Hospital e Maternidade Ivaiporã. O outro que sofreu ferimento na região pélvica de raspão, negou atendimento médico.

Testemunhas informaram aos policiais que o autor teria se evadido logo após os disparos em um veículo branco, o qual não foi identificado marca/modelo pelas testemunhas.

Diante dos fatos as partes foram orientadas e feito patrulhamento nas proximidades afim de localizar o autor, entretanto sem sucesso.

