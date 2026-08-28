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Briga generalizada na madrugada mobiliza Polícia Militar em Ivaiporã

Equipe precisou usar equipamentos de menor potencial ofensivo para dispersar grupo envolvido na confusão na Avenida Maranhão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Briga generalizada na madrugada mobiliza Polícia Militar em Ivaiporã
Autor Briga foi registrada pela PM na Avenida Maranhão - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma briga generalizada mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (28), na Avenida Maranhão, em Ivaiporã. A equipe foi chamada após várias pessoas entrarem em vias de fato no local.

Segundo a PM, a equipe RPA recebeu o chamado por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

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LEIA MAIS: Previsão do tempo para Ivaiporã nesta sexta-feira (28)

Ao chegar no local, os policiais encontraram diversas pessoas envolvidas na confusão.

Como o grupo estava em maior número, a equipe utilizou equipamentos de menor potencial ofensivo para dispersar os envolvidos.

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Após a dispersão, os policiais não conseguiram abordar nem identificar as pessoas envolvidas na briga.

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Avenida Maranhão briga generalizada CONFUSÃO ivaipora POLICIA MILITAR segurança pública
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