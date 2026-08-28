Briga generalizada na madrugada mobiliza Polícia Militar em Ivaiporã

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Equipe precisou usar equipamentos de menor potencial ofensivo para dispersar grupo envolvido na confusão na Avenida Maranhão

Uma briga generalizada mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (28), na Avenida Maranhão, em Ivaiporã. A equipe foi chamada após várias pessoas entrarem em vias de fato no local.

Segundo a PM, a equipe RPA recebeu o chamado por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

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Ao chegar no local, os policiais encontraram diversas pessoas envolvidas na confusão.

Como o grupo estava em maior número, a equipe utilizou equipamentos de menor potencial ofensivo para dispersar os envolvidos.

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Após a dispersão, os policiais não conseguiram abordar nem identificar as pessoas envolvidas na briga.

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