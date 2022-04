Briga generalizada em frente a danceteria termina com dois detidos

Da Redação

Imagem ilustrativa

ROTAM junto com as equipes RPA de Ivaiporã e Jardim Alegre foram acionadas para deslocar em frente ao Rancho Universitário na noite de sábado (9), tendo em vista briga generalizada. No local os foi visualizado uma grande confusão, sendo necessário três disparos de munição de impacto controlado.

continua após publicidade .

Durante o atendimento da ocorrência, dois indivíduos vieram a desacatar as equipes policiais, com gestos obscenos, (mostrando o dedo do meio) e incitando os demais a desobedecerem as ordens da equipe para se dispersarem do local.

Um dos detidos, tentou se evadir da equipe correndo por cerca de 100 metros, até cair ao solo, ambos foram conduzidos para termo circunstanciado. Os demais envolvidos na rixa não foram identificados, apenas dispersados.