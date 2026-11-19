Uma briga generalizada envolvendo mais de 30 pessoas mobilizou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na madrugada desta quinta-feira (19), na região central de Ivaiporã. A confusão aconteceu em frente a um estabelecimento comercial na Avenida Souza Naves, resultando em pessoas feridas e na necessidade de intervenção policial para conter os ânimos.

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As equipes de segurança foram acionadas via central de comunicações para atender ao chamado de tumulto. Ao chegarem ao endereço, os policiais se depararam com um cenário de agressões mútuas e constataram que diversas pessoas já fugiam do local apresentando machucados. Para conseguir controlar e dispersar a multidão, os agentes precisaram fazer o uso de força seletiva, empregando spray de pimenta e bastões retráteis.

Com a dispersão da maior parte dos envolvidos, duas vítimas que permaneceram no local receberam os primeiros socorros de uma equipe do Samu. Uma mulher apresentava quadro de desmaio, enquanto um homem sofreu diversas escoriações pelo corpo em decorrência das agressões. Os demais participantes que também estavam feridos escaparam antes da chegada da ambulância, não sendo possível identificá-los.

Durante os atendimentos médicos, a Polícia Militar manteve o policiamento no local para evitar que a briga recomeçasse e para garantir a integridade física dos socorristas. Assim que as vítimas foram estabilizadas e a equipe do Samu deixou a via, as viaturas retornaram ao patrulhamento ostensivo na cidade.