Ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (24) suspeito negou as ameaças e afirmou que houve apenas uma discussão verbal

Um desentendimento familiar terminou em denúncia de ameaça na noite desta terça-feira (24), no centro de Bom Sucesso. A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 19h19 para atender a ocorrência após um casal relatar ter sido ameaçado de morte por um primo.

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No local, os policiais conversaram com as vítimas, um homem e uma mulher, que informaram estar em casa quando o parente chegou ao imóvel e passou a ameaçá-los utilizando um tijolo. Segundo o relato do casal, a confusão teve início devido a desavenças familiares relacionadas a comentários levados à mãe do morador. Durante o episódio, a mulher teria pedido para que o primo cuidasse da própria vida, o que desencadeou a discussão e as ameaças.

Ouvido pela equipe policial, o suspeito negou ter feito ameaças de morte contra os parentes. Ele alegou que houve apenas uma discussão verbal, motivada pelo fato de a mulher lhe dirigir xingamentos sempre que o encontra em via pública, situação que teria se repetido naquela data.

Questionadas pelos policiais sobre o interesse em representar criminalmente uma contra a outra, nenhuma das partes manifestou vontade imediata, optando por exercer esse direito posteriormente, dentro do prazo legal. Diante da situação, a equipe da Polícia Militar orientou os envolvidos sobre os procedimentos cabíveis, lavrou o boletim de ocorrência para o registro do caso e retornou ao patrulhamento de rotina.