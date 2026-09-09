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CONFUSÃO

Briga familiar com facas e foice mobiliza a Polícia Militar em Califórnia

Mãe precisou intervir na discussão entre o filho e o companheiro para evitar uma tragédia; jovem fugiu antes da chegada da equipe

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Briga familiar com facas e foice mobiliza a Polícia Militar em Califórnia
Autor Ocorrência foi registrada na quarta-feira - Foto: Reprodução/Freepik

Um violento conflito familiar envolvendo facas e uma foice mobilizou a Polícia Militar (PM) no centro de Califórnia (PR), na madrugada desta quarta-feira (9). Uma mulher precisou se armar para separar uma briga entre o filho e o companheiro, buscando refúgio em um posto de saúde local para conseguir acionar as autoridades.

-LEIA MAIS: Van com estudantes pega fogo e fica completamente destruída em Apucarana

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De acordo com as informações registradas na ocorrência, a confusão teve início quando o filho da moradora retornou para casa após passar dois dias fora sem avisar a família. Ao ser repreendido pela mãe e pelo padrasto, o rapaz se exaltou. A discussão rapidamente evoluiu para empurrões e agressões físicas.

Durante a briga, o filho e o padrasto pegaram facas. Para evitar que os dois se ferissem gravemente, a mãe pegou uma foice e conseguiu separar a dupla e encerrar as agressões. Logo em seguida, o jovem fugiu da residência.

Com medo de que o filho retornasse e a violência continuasse, a mulher pediu ajuda policial. A equipe acompanhou a vítima até a casa, mas não encontrou nem o rapaz, nem o companheiro dela no local. Para garantir a segurança física da mulher, os policiais a escoltaram até a casa do pai dela, onde ela passou a noite.

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Aos policiais, a mãe desabafou que já tentou conseguir a internação do filho anteriormente, mas sem sucesso. Ela demonstrou bastante preocupação de que a situação termine em uma tragédia ainda maior, especialmente porque o rapaz passou a atacá-la.

A polícia fez buscas pela região para tentar encontrar o jovem, mas ele não foi localizado. A mulher foi orientada sobre seus direitos e aconselhada a procurar o Fórum da cidade para buscar as medidas judiciais cabíveis, incluindo o pedido de uma internação compulsória.

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apoio psicológico Califórnia PR internação compulsória POLICIA MILITAR VIOLÊNCIA FAMILIAR
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