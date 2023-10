Briga entre vizinhos termina com duas pessoas encaminhadas à UPA

No sábado, por volta das 20h40, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada em apoio ao Samu para uma ocorrência de lesão corporal. A situação foi na Rua Bem-te-vi, no Conjunto Habitacional João de Barro, em Ivaiporã.

continua após publicidade

O solicitante relatou à PM ter se envolvido em uma briga com vizinhos, durante os quais esses vizinhos lançaram pedras, ferindo o solicitante e sua esposa. O solicitante não soube informar quem seria o autor que arremessou as pedras.

- LEIA MAIS: Homem é atingido por pedrada na cabeça durante filmagem com drone

continua após publicidade

As vítimas receberam atendimento inicial do Samu e foram encaminhadas à UPA para avaliação médica.

Após a preparação do BOU, que será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, as vítimas receberam orientações sobre as medidas a serem tomadas no caso.

Siga o TNOnline no Google News