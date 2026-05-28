Briga entre vizinhas em Ivaiporã termina com mulher ferida por faca

Uma mulher ficou ferida uma confusão registrada na noite de terça-feira (27), no Jardim Imperial, em Ivaiporã. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência depois da denúncia de um esfaqueamento entre vizinhas.

Segundo o boletim da PM, a vítima estava em casa com a mãe quando a suspeita chegou em frente à residência chamando pela moradora. Assim que ela saiu do portão, começou a discussão.

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De acordo com o relato da vítima a PM, a mulher teria dado um soco e, na sequência, atingido a moradora com uma faca na região da axila esquerda. A mãe tentou intervir para defender a filha e acabou ferida no joelho durante o tumulto.

Ainda segundo o relato das vítimas, um homem envolvido na ocorrência empurrou a mãe da vítima, causando ferimentos no joelho. Após a chegada de moradores e a ameaça de acionamento da polícia, os suspeitos deixaram o local.

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O Samu foi acionado e as duas mulheres foram encaminhadas para a UPA 24 Horas de Ivaiporã. Conforme o médico plantonista, o ferimento provocado pela faca foi superficial e exigiu dois pontos.

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Com apoio da Rotam, os policiais localizaram os susepiteos em uma residência próxima. A mulher negou ter usado faca durante a briga e afirmou que a discussão começou após a filha dela, de cerca de 9 anos, ter sido agredida.

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Já o homem disse que havia acabado de chegar do trabalho e negou participação. A Polícia Militar registrou o boletim, e o caso será apurado.