Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
CONFUSÃO

Briga entre vizinhas em Ivaiporã termina com mulher ferida por faca

Polícia Militar foi acionada após briga entre vizinhas; vítima levou dois pontos após sofrer corte na região da axila

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 09:08:33 Editado em 28.05.2026, 09:08:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Briga entre vizinhas em Ivaiporã termina com mulher ferida por faca
Autor Vítima sofreu corte na região da axila - Foto: TN Online/Arquivo

Uma mulher ficou ferida uma confusão registrada na noite de terça-feira (27), no Jardim Imperial, em Ivaiporã. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência depois da denúncia de um esfaqueamento entre vizinhas.

Segundo o boletim da PM, a vítima estava em casa com a mãe quando a suspeita chegou em frente à residência chamando pela moradora. Assim que ela saiu do portão, começou a discussão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Previsão do tempo em Ivaiporã nesta quinta-feira (28)

De acordo com o relato da vítima a PM, a mulher teria dado um soco e, na sequência, atingido a moradora com uma faca na região da axila esquerda. A mãe tentou intervir para defender a filha e acabou ferida no joelho durante o tumulto.

Ainda segundo o relato das vítimas, um homem envolvido na ocorrência empurrou a mãe da vítima, causando ferimentos no joelho. Após a chegada de moradores e a ameaça de acionamento da polícia, os suspeitos deixaram o local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Samu foi acionado e as duas mulheres foram encaminhadas para a UPA 24 Horas de Ivaiporã. Conforme o médico plantonista, o ferimento provocado pela faca foi superficial e exigiu dois pontos.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Com apoio da Rotam, os policiais localizaram os susepiteos em uma residência próxima. A mulher negou ter usado faca durante a briga e afirmou que a discussão começou após a filha dela, de cerca de 9 anos, ter sido agredida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o homem disse que havia acabado de chegar do trabalho e negou participação. A Polícia Militar registrou o boletim, e o caso será apurado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
briga entre vizinhos esfaqueamento FERIMENTOS ivaipora Jardim Imperial POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV