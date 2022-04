Briga entre tio e sobrinho mobiliza PM em Faxinal

Da Redação

Na noite de sexta-feira (21), a Polícia Militar (PM) foi acionada até a Av. Eugênio Bastiani, em Faxinal, onde segundo informado, um homem estaria tentando agredir o sobrinho se utilizando de uma faca.

No local, os policiais conversaram com o solicitante, que se encontrava bastante exaltado. Ele relatou que está morando juntamente com sua esposa, na casa de seu tio, e que teria sido agredido e ameaçado por ele.

Relatou que ao chegar à residência, o tio começou a pedir favores para sua esposa, onde ele interviu. Disse ao tio que ela não faria nada, pois está grávida e precisava descansar.

Momento em que o tio foi para cima dele que se encontrava deitado, agarrando o pelo pescoço chegando a enforcá-lo. A agressão causou pequenas escoriações no pescoço, e segundo o solicitante se não fosse o primo intervir, puxando o agressor para trás, não teria conseguido se desvencilhar.

Informou ainda aos policiais que enquanto ligava para o 190 o tio pegou uma faca e o ameaçou, mas que escondeu ao ver a viatura chegando no local.

Diante dos fatos e da vontade de representação do solicitante em desfavor do seu tio, foi dada voz de prisão e conduzido até o Destacamento de Polícia Militar para confecção do termo circunstanciado.