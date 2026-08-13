Briga entre quatro mulheres mobiliza a PM em Ivaiporã

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Discussão entre vizinhas terminou em agressões físicas e ameaça com arma branca na tarde desta quarta-feira

Uma briga entre quatro mulheres mobilizou a Polícia Militar em Ivaiporã na tarde de quarta-feira (12), na Rua Marlene Moraes, em Ivaiporã. A discussão entre vizinhas evoluiu para agressões físicas e ameaça com arma branca.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato. No local, os policiais encontraram as quatro mulheres envolvidas na confusão.

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Segundo o registro, a discussão aumentou e terminou em violência física. Durante a ocorrência, também houve ameaça com uma arma branca. A equipe policial interveio e conseguiu controlar a situação.

Depois, as quatro mulheres foram encaminhadas à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para confecção de um termo circunstanciado.

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