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Briga entre quatro mulheres mobiliza a PM em Ivaiporã

Discussão entre vizinhas terminou em agressões físicas e ameaça com arma branca na tarde desta quarta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Briga entre quatro mulheres mobiliza a PM em Ivaiporã
Autor Polícia Militar atendeu a ocorrência na quinta-feira - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma briga entre quatro mulheres mobilizou a Polícia Militar em Ivaiporã na tarde de quarta-feira (12), na Rua Marlene Moraes, em Ivaiporã. A discussão entre vizinhas evoluiu para agressões físicas e ameaça com arma branca.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de vias de fato. No local, os policiais encontraram as quatro mulheres envolvidas na confusão.

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LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta quinta-feira (13)

Segundo o registro, a discussão aumentou e terminou em violência física. Durante a ocorrência, também houve ameaça com uma arma branca. A equipe policial interveio e conseguiu controlar a situação.

Depois, as quatro mulheres foram encaminhadas à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para confecção de um termo circunstanciado.

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