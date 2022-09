Briga entre mulheres em rua de Ivaiporã termina na delegacia

Da Redação

Na manhã de segunda-feira (12), a Polícia Militar foi chamada para atendimento de uma situação de fatos, envolvendo várias pessoas. O caso foi registrado em uma rua no centro de Ivaiporã, por volta das 9 horas.

Conforme o boletim de ocorrência, no local a equipe fez contato com duas mulheres, que relataram que ao descerem do ônibus começou uma discussão entre elas e uma outra mulher. Momento em que uma delas acabou levando um golpe de cabo de vassoura na cabeça.

Durante a confusão, um menor de 16 anos também entrou para separar a briga, porém chutou uma das envolvidas vindo a derrubar no chão.

Ainda segundo o boletim, no momento que os policiais chegaram à agressora já havia se evadido. Também foi localizado no local uma pequena faca com 11 centímetros de lâmina que foi apreendida.

Diante dos fatos e do interesse da vítima em representar contra a agressão do menor, as partes foram encaminhas para confecção até a sede da 6ª CIPM para confecção de boletim de ocorrência e posteriormente entregues à 54ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos. O menor foi acompanhado por sua mãe que estava presente na hora dos fatos.

