Briga entre mulheres em bar termina no hospital

Da Redação

Imagem ilustrativa

Deu entrada no Hospital Municipal de Rio Branco do Ivaí, na madrugada deste domingo (15), por volta das 2h45, uma mulher que relatava ser vítima de agressão.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) foi chamada e no hospital conversou com a vítima. Ela relatou que estaria já fora do Bar King Beer que frequentava e após retornar apenas para usar o banheiro foi surpreendida e agredida por duas mulheres,

Segundo a vítima, as agressoras desferiram vários golpes e puxões de cabelo, gerando escoriações nos cotovelos, rosto, joelhos e mãos.

continua após publicidade .

A PM realizou patrulhamento pelas imediações, porém já não se encontrava pessoas e nem algum tipo de estabelecimento aberto para obtenção de informações. Diante dos fatos foi elaborado o boletim para procedimentos cabíveis.