Briga entre mulheres acaba no hospital, uma com perfuração no tórax

A equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada pelo Copom para deslocar ao Hospital Municipal de Grandes Rios, onde teria dado entrada uma mulher com uma perfuração no tórax. O caso foi na madrugada deste domingo (20).

No local os policiais conversaram com a vítima, que passou a relatar que estava junto com seu namorado, nas proximidades do evento Expo Rios, quando duas mulheres lhe agrediram com puxões de cabelo, vindo a cair no chão e ocasionando um ferimento no joelho esquerdo.

Depois disso a vítima relatou que foi perfurada por uma das mulheres na região tórax posterior do lado esquerdo, mas não conseguiu visualizar por qual objeto foi perfurada.

Após o fato, o namorado conseguiu separar a agressão e levou a vítima até o hospital para que fosse medicada. A vitima afirmou para a equipe que gostaria de representar criminalmente contra as autoras, informando que as duas residem na cidade de Faxinal.

A equipe realizou diligências, porém sem êxito em localizar as autoras.