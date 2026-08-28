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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Briga entre mãe e filho termina com uso de taser pela PM em Ivaiporã

Dois casos envolvendo mães e filhos foram atendidos pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (27), em bairros diferentes da cidade.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Briga entre mãe e filho termina com uso de taser pela PM em Ivaiporã
Autor O caso foi na Vila João XXIII, após um desentendimento entre mãe e filho - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Duas ocorrências de briga entre mãe e filho mobilizaram a Polícia Militar na tarde de quinta-feira (27), em Ivaiporã, no norte do Paraná. Em um dos casos, um homem resistiu à abordagem e foi contido com taser.

O caso ocorreu por volta das 17h45, na Vila João XXIII. Segundo a PM, mãe e filho haviam se agredido.

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A mulher disse que tentou se defender com uma faca e feriu a mão do filho. Durante a abordagem, o homem resistiu às ordens e avançou contra os policiais. A equipe usou um taser para contê-lo.

Na sequência, a mulher também investiu contra um policial. Os agentes usaram spray de pimenta para contê-la.

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O homem recebeu atendimento médico. Depois, os dois foram levados à Delegacia de Polícia, para os procedimentos cabíveis.

Filho é preso por descumprir medida protetiva

Mais cedo, por volta das 14h06, a PM atendeu outro caso no Bosque da Saúde.

A vítima relatou que o filho foi à casa dela embriagado, xingou a mãe, quebrou objetos e a humilhou.

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Como havia uma medida protetiva contra o homem, a mulher decidiu representar contra ele. O filho recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.

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AGRESSÃO briga familiar ivaipora MEDIDA PROTETIVA POLICIA MILITAR Taser
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