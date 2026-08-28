Briga entre mãe e filho termina com uso de taser pela PM em Ivaiporã
Dois casos envolvendo mães e filhos foram atendidos pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (27), em bairros diferentes da cidade.
Duas ocorrências de briga entre mãe e filho mobilizaram a Polícia Militar na tarde de quinta-feira (27), em Ivaiporã, no norte do Paraná. Em um dos casos, um homem resistiu à abordagem e foi contido com taser.
O caso ocorreu por volta das 17h45, na Vila João XXIII. Segundo a PM, mãe e filho haviam se agredido.
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A mulher disse que tentou se defender com uma faca e feriu a mão do filho. Durante a abordagem, o homem resistiu às ordens e avançou contra os policiais. A equipe usou um taser para contê-lo.
Na sequência, a mulher também investiu contra um policial. Os agentes usaram spray de pimenta para contê-la.
O homem recebeu atendimento médico. Depois, os dois foram levados à Delegacia de Polícia, para os procedimentos cabíveis.
Filho é preso por descumprir medida protetiva
Mais cedo, por volta das 14h06, a PM atendeu outro caso no Bosque da Saúde.
A vítima relatou que o filho foi à casa dela embriagado, xingou a mãe, quebrou objetos e a humilhou.
Como havia uma medida protetiva contra o homem, a mulher decidiu representar contra ele. O filho recebeu voz de prisão e foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.
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