Briga entre casal termina em agressão e caso vai parar na polícia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Na noite de domingo (17) a Polícia Militar foi chamada para registrar ocorrência de agressão de um homem de 27 anos contra a esposa de 27 anos, em São João do Ivaí. A briga do casal teria sido motivada por uma suposta traição do marido.

continua após publicidade .

Conforme consta no boletim de ocorrência, a mulher relatou que a discussão teve início em uma festa, sobre uma possível traição do marido. Ele ficou alterado, porém não houve agressão nem verbal nem física.

Quando estavam indo embora de carro, começou uma discussão mais áspera. Ela então pediu para parar o carro porque queria descer, mas ele não parou. Ela então fez alguns xingamentos direcionados a ele, que ficou exaltado, abriu a porta do carro e a empurrou.

continua após publicidade .

A denunciante relatou ainda que teve ralados pelo corpo, posteriormente o autor desceu do carro e a colocou à força novamente dentro do automóvel. No caminho botou a cabeça dela entre suas pernas e desferiu vários tapas em seu rosto. Na residência, o marido ainda teria desferido outro tapa no rosto, a jogou contra o solo e com o joelho sufocou seu pescoço.

Diante dos fatos relatados pela vítima, a PM realizou abordagem no marido que não resistiu. O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia e posteriormente ao hospital para exames de corpo de delito.

Siga o TNOnline no Google News