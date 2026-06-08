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Briga em sorveteria termina com mulher ferida por barra de ferro

Confusão no centro de Jandaia do Sul começou após grupo tentar tirar satisfação sobre uma suposta agressão a uma jovem com bebê de colo

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 07:27:32 Editado em 08.06.2026, 07:27:27
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Briga em sorveteria termina com mulher ferida por barra de ferro
Autor Envolvidos comparecerão à delegacia de Jandaia do Sul - Foto: Arquivo TN

Uma confusão generalizada em uma sorveteria no centro de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, terminou com uma mulher ferida na cabeça na noite de domingo (7). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 20h45 para conter o tumulto.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (08) em Apucarana

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De acordo com o relatório policial, o desentendimento tem origem em um episódio ocorrido mais cedo no mesmo dia. Uma jovem, que segurava um bebê de um ano e oito meses no colo, teria sido agredida por uma funcionária do estabelecimento.

Revoltada com a situação, a mãe dessa jovem foi até a sorveteria no período da noite, acompanhada de outras duas mulheres, com o objetivo de confrontar a funcionária e a gerência do local. A conversa, no entanto, rapidamente saiu do controle.

Durante a discussão, duas mulheres começaram a brigar fisicamente. Na tentativa de intervir e separar a briga, uma das funcionárias pegou uma barra de ferro, mas acabou atingindo a cabeça de uma das mulheres que integrava o grupo recém-chegado.

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Com a chegada da equipe da PM, os ânimos foram acalmados e a situação foi controlada. Todos os envolvidos aguardaram no local e relataram suas versões aos policiais. O grupo foi orientado sobre os procedimentos legais e informou que comparecerá à delegacia da Polícia Civil para registrar queixa formal e dar andamento ao caso.


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AGRESSÃO Conflito jandaia do sul POLICIA MILITAR Sorveteria TUMULTO
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