Briga em sorveteria termina com mulher ferida por barra de ferro
Confusão no centro de Jandaia do Sul começou após grupo tentar tirar satisfação sobre uma suposta agressão a uma jovem com bebê de colo
Uma confusão generalizada em uma sorveteria no centro de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, terminou com uma mulher ferida na cabeça na noite de domingo (7). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 20h45 para conter o tumulto.
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De acordo com o relatório policial, o desentendimento tem origem em um episódio ocorrido mais cedo no mesmo dia. Uma jovem, que segurava um bebê de um ano e oito meses no colo, teria sido agredida por uma funcionária do estabelecimento.
Revoltada com a situação, a mãe dessa jovem foi até a sorveteria no período da noite, acompanhada de outras duas mulheres, com o objetivo de confrontar a funcionária e a gerência do local. A conversa, no entanto, rapidamente saiu do controle.
Durante a discussão, duas mulheres começaram a brigar fisicamente. Na tentativa de intervir e separar a briga, uma das funcionárias pegou uma barra de ferro, mas acabou atingindo a cabeça de uma das mulheres que integrava o grupo recém-chegado.
Com a chegada da equipe da PM, os ânimos foram acalmados e a situação foi controlada. Todos os envolvidos aguardaram no local e relataram suas versões aos policiais. O grupo foi orientado sobre os procedimentos legais e informou que comparecerá à delegacia da Polícia Civil para registrar queixa formal e dar andamento ao caso.