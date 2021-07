Briga em Rosário do Ivaí termina com homem esfaqueado

Da Redação

Uma briga na tarde de terça-feira (20), em uma casa na Rua Rio Grande do Sul, em Rosário do Ivaí terminou com um homem ferido com faca com várias lesões no rosto.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a guarnição foi acionada para comparecer ao Hospital Santa Casa, onde a vítima deu entrada com várias lesões no rosto por golpe de faca.

Segundo o médico, a vítima de 56 anos, teve diversos ferimentos, ambos olhos foram cortados, havia cortes por toda a extensão da face. O médico ainda repassou que um dos ferimentos na cabeça chegou até o crânio, lesões graves a ponto de por muito pouco não ceifar a vida da vitima.

Uma mulher que acompanhava o paciente e apresentava sinais de embriaguez disse que eles estavam em uma residência, de outro morador, na Rua Rio Grande do Sul, com mais quatro homens e uma mulher quando ocorreu a confusão.

A equipe policial conseguiu conversar com a vítima durante o atendimento e ele relatou a equipe que só teria ido ao local pois a mulher, teria ligado para ele dizendo que estaria sendo agredida..

Ainda no hospital, a mulher que acompanhava o homem ferido, foi vista por uma testemunha, escondendo algo embaixo do veículo, sendo duas facas, uma delas suja de sangue. A mulher disse que foram as armas usadas pelo agressor, sendo então apreendidas pela PM.

Diante dos fatos, foram feitas buscas em alguns endereços, entre eles, na casa onde ocorreu a confusão. O proprietário se encontrava com sintomas de embriaguez não conseguindo relatar a equipe sobre os fatos, o suposto agressor também não foi localizado.

Os policiais confeccionaram o boletim de ocorrência, que foi encaminhado a Polícia Civil que vai investigar o caso.