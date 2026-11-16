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Briga em posto de Jandaia do Sul termina com mulher ferida a faca

Agressora foi contida por testemunhas, conseguiu fugir sem levar a arma e passou a enviar ameaças pelo celular

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Briga em posto de Jandaia do Sul termina com mulher ferida a faca
Autor Caso aconteceu na noite de domingo em Jandaia do Sul - Foto: Reprodução

Uma mulher de 39 anos ficou ferida na noite de domingo (15) após ser atacada com uma faca durante uma discussão em um posto de combustíveis, às margens da BR-369, na Vila Rica, em Jandaia do Sul. O caso só não teve consequências mais graves porque pessoas que estavam no local agiram rápido para interromper as agressões.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, a vítima estava no pátio do estabelecimento quando uma conhecida se aproximou. As duas começaram a bater boca e, no meio do desentendimento, a agressora sacou a faca e partiu para cima da vítima.

Testemunhas perceberam a confusão e seguraram a mulher armada. Durante o tumulto, a vítima acabou sofrendo um corte superficial na região da testa.

Ao ser contida, a agressora soltou a arma no chão e fugiu do posto, não sendo mais localizada pelas equipes policiais. A faca usada no crime foi apreendida pela PM e entregue à Delegacia de Polícia Civil da cidade, que ficará responsável pelas investigações.

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A tensão, no entanto, continuou mesmo após a fuga. A vítima relatou aos policiais que começou a receber mensagens pelo WhatsApp, enviadas pela mesma mulher, com novas ameaças à sua vida. A equipe policial prestou o atendimento no local e orientou a mulher ferida sobre os prazos legais e os procedimentos necessários para que a agressora responda criminalmente pelos seus atos na Justiça.

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briga jandaia do sul POLICIA MILITAR segurança pública violência
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