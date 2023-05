Briga em jogo de futebol vira ameaça de morte, em Jandaia do Sul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tudo começou com uma cotovelada

Na noite desta quinta-feira (18), uma simples confusão durante um jogo de futebol acabou virando caso de polícia, depois que um dos envolvidos na briga ameaçou o outro de morte. A Polícia Militar (PM) de Jandaia do Sul foi acionada por volta das 21h55.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrência, a partida acontecia na Rua das Orquídeas, na área central da cidade. A vítima relatou às autoridades que, durante o jogo, um dos jogadores lhe deu uma cotovelada, o que provocou uma reação dele.

- LEIA MAIS: Mulher é agredida durante pescaria com o ex-marido em Jandaia do Sul

continua após publicidade .

O agressor não gostou, saiu do local e retornou com uma viga de madeira, ameaçando a vítima de morte. A situação tomou proporções ainda mais graves, quando o suspeito foi até a residência do parceiro de jogo e afirmou para o pai da vítima que o filho dele não passaria daquela noite. O homem ainda disse que a família deveria providenciar um caixão.

Ainda segundo o boletim, o suspeito ameaçou colocar fogo na casa da família e nos dois veículos que pertencem as vítimas e que estavam estacionados em uma via pública. A PM foi acionada e a família decidiu representar criminalmente contra o homem.

Siga o TNOnline no Google News