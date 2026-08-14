Briga em Ivaiporã deixa mulher e filha com escoriações

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Confusão aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14), no Jardim Nova Porã

Uma briga em Ivaiporã deixou uma mulher e a filha dela com escoriações na madrugada desta sexta-feira (14), no Jardim Nova Porã. A confusão começou após um homem tentar pular o muro da residência.

Segundo a Polícia Militar, a mulher contou que estava ingerindo bebida alcoólica em um estabelecimento comercial com os dois filhos. Depois, ao chegar em casa, ocorreu a confusão.

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Um homem não identificado tentou pular o muro da residência. Em seguida, começou uma briga generalizada entre os envolvidos.

O homem fugiu após a confusão. O episódio causou escoriações na mulher e na filha dela. O portão da residência também foi derrubado.

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PM aborda motociclista após confusão

No momento da chegada da equipe, foram abordados em via pública a filha e o filho da solicitante, sendo que este último conduzia uma motocicleta.

Segundo a PM, foi verificado que ele não possuía CNH e apresentava olhos avermelhados. Ao ser oferecido o teste do etilômetro, o condutor prontamente se recusou a realizá-lo.

Diante disso, foram lavradas as notificações de trânsito pertinentes, os envolvidos foram orientados e liberados no local, e a motocicleta foi guinchada ao pátio.

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