Briga em família termina com irmãos presos, por desacato e danos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Dois irmãos foram presos pela Polícia Militar (PM) no fim da tarde de terça-feira (23), depois que um deles quebrou móveis dentro da casa da família, na Rua Silvio Bastiani, em Faxinal.

continua após publicidade .

Por volta das 18 horas, a guarnição foi chamada para a residência, onde o solicitante relatava que seu filho estaria alterado em casa e quebrando tudo.

- LEIA MAIS: Onça-parda é sedada e capturada dentro de quintal de casa em Guaíra

continua após publicidade .

No local o rapaz desobedeceu a voz de abordagem, bem como, fez posição de luta com os punhos, momento em que foi necessário o uso de força para abordá-lo.

Enquanto os policiais faziam a imobilização, outro irmão tentou agredir um dos policiais com socos. Ele ainda tentou pegar uma enxada para atirar na equipe, mas foi contido e também resistiu a abordagem.

Diante dos fatos, eles receberam voz de prisão e passaram a desrespeitar os policiais com xingamentos e realizar ameaças de morte.

continua após publicidade .

Com o apoio da equipe Patrulha Rural os autores foram levados ao Destacamento da Polícia Militar para confecção do BOU e continuaram com as ameaças, com desacatos e desrespeitos.

Em certo momento, eles fizeram referência a um dos soldados como chimpanzé, parte das ofensas foram gravadas em vídeo.

Os detidos foram então conduzidos ao Hospital Municipal para exame de lesões corporais e posteriormente entregues na 53ª Delegacia de Polícia Civil de Faxinal para os procedimentos de polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News