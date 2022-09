Briga em família termina com adolescente ferida por faca em Ivaiporã

Da Redação

Uma briga de família durante a noite de sábado (24) na Vila Nova Porã, em Ivaiporã, deixou ferida uma adolescente de 15 anos. Ela teve um com corte por faca na mão e foi encaminhada a UPA.

A Polícia Militar (PM) foi chamada ao local por volta das 20h30, e encontraram na residência a adolescente esfaqueada na mão. A menina relatou aos policiais que o tio estava agredindo sua mãe.

Em dado momento o tio puxou uma faca, assim que viu a arma branca, ela teria entrado no meio da briga e foi esfaqueada na mão. Disse ainda que foi atirada ao solo várias vezes pelo agressor que se evadiu antes da chegada da PM.

A mãe a todo momento tentou fazer com que a filha não relatasse quem seria o agressor, mas a adolescente passou a gritar o nome do tio e: “você não vai acobertar ele, ele ia te matar, e eu entrei na frente” “eu sou sua filha ele quase me matou”.

Mãe e adolescente embriagadas

O Samu esteve no local para atender a vítima que estava completamente embriagada, mesmo tendo 15 anos de idade. Após prestar os primeiros socorros foi encaminhada a UPA.

O estado de embriaguez ficou evidente tanto na adolescente quanto na mãe. Ao indagar a menor sobre quem lhe forneceu a bebida alcoólica, ela disse que estava bebendo com a própria mãe pouco antes da confusão. A mãe confirmou o fato aos policiais.

Assim sendo, conforme previsão legal no estatuto da criança e adolescente foi dada voz de prisão à mãe da menor e acionado o Conselho Tutelar para acompanhar a ocorrência e dar apoio à vítima.

Após prestar socorro, a mãe foi conduzida até a sede da 6ª CIPM para confecção do B.O.U.

