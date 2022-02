Briga em família acaba com mãe e filha na delegacia

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na segunda-feira (7), por volta das 15 horas, policiais militares de Borrazópolis foram acionados para deslocarem até Rua Rio de Janeiro, para averiguação de uma briga entre mãe e filha.

continua após publicidade .

Chegando no endereço, os policiais encontraram um bebê de 09 meses , na entrada da residência exposta ao sol e uma mulher de 21 anos (mãe do bebê), agredindo a própria mãe de 52 anos de idade. Ambas as mulheres apresentavam lesões pelo corpo.

Diante dos fatos mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital Municipal da cidade para procedimentos do covid-19 e confecção de laudo de lesão corporal. Também foi realizado laudo no bebê, mas não atestou lesões.

continua após publicidade .

Dando prosseguimento mãe e filha foram encaminhadas pelos policiais para a Delegacia de Faxinal para os procedimentos cabíveis.