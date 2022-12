Briga em bar termina com um homem no hospital e outro preso

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na madrugada deste sábado (31) um homem foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus de Ivaiporã após ser agredido por dois irmãos em um bar na Rua Miguel Verenka, em Ariranha do Ivaí. Um dos agressores foi preso.

A equipe de serviço da Polícia Militar de Ivaiporã foi acionada pouco depois da meia noite e durante o deslocamento na rodovia Nelson Petrassi se deparou com o carro da saúde de Ariranha do Ivaí que transportava a vítima ao Instituto de Saúde Bom Jesus de Ivaiporã.

Ele estava ensanguentado e relatou aos policiais que foi agredido por dois irmãos, repassando as características dos autores.

Chegando ao local os policiais foram informados que os autores teriam se evadido em um Fiat Palio azul.

Após patrulhamento pelas ruas do município um dos envolvidos foi encontrado na casa da mãe dele, ele tinha um ferimento no braço esquerdo, e confirmou ter ajudado o irmão na briga.

Questionado sobre o paradeiro do outro irmão, informou que não sabia. Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado a 54ª Delegacia de Polícia Civil de Ivaiporã, para as medidas de polícia judiciária.

No hospital, em contato com a vítima que estava consciente, ele disse aos policiais militares que não sabe os motivos das agressões, relatou que estava no bar os irmãos chegaram o agredindo.

A equipe médica informou que foi necessário dar 15 pontos na cabeça e devido os ferimentos causados por pedradas foi necessário o internamento para realizar exame para verificar possíveis lesões cerebrais.

