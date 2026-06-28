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LESÃO CORPORAL

Briga em bar de São João do Ivaí deixa homem ferido com suspeita de fratura

Agressão aconteceu na madrugada deste sábado (28). Autores fugiram e a Polícia Militar faz buscas na região.

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 10:55:22 Editado em 28.06.2026, 10:55:17
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Briga em bar de São João do Ivaí deixa homem ferido com suspeita de fratura
Autor Vítima relatou que agressores residem em Lunardelli - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma briga em bar de São João do Ivaí deixa homem ferido e internado em hospital na madrugada deste sábado (28), após a vítima ser espancada por dois desconhecidos. A briga aconteceu por volta das 3 horas. A Polícia Militar foi chamada para registrar o caso e tentar prender os autores, que fugiram.

No Hospital Municipal, os policiais conversaram com os plantonistas e com a vítima. O homem contou que estava no bar quando dois rapazes começaram o espancamento sem nenhum motivo aparente.

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LEIA MAIS: Som alto em carro mobiliza PM no Bosque da Saúde em Ivaiporã

Segundo a vítima, um dos agressores usava moletom branco e o outro vestia roupas escuras. Ele relatou também que a dupla mora na cidade vizinha de Lunardelli.

Por causa das agressões, o homem permaneceu internado em observação no hospital com suspeita de fratura na costela. Ele preferiu decidir sobre o processo criminal contra os autores em um momento posterior.

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A PM fez buscas por toda a região central. Contudo, nenhum dos suspeitos foi localizado.

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AGRESSÃO briga de bar hospital POLICIA MILITAR são joão do ivai suspeitos foragidos
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