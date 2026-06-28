Briga em bar de São João do Ivaí deixa homem ferido com suspeita de fratura

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Agressão aconteceu na madrugada deste sábado (28). Autores fugiram e a Polícia Militar faz buscas na região.

Uma briga em bar de São João do Ivaí deixa homem ferido e internado em hospital na madrugada deste sábado (28), após a vítima ser espancada por dois desconhecidos. A briga aconteceu por volta das 3 horas. A Polícia Militar foi chamada para registrar o caso e tentar prender os autores, que fugiram.

No Hospital Municipal, os policiais conversaram com os plantonistas e com a vítima. O homem contou que estava no bar quando dois rapazes começaram o espancamento sem nenhum motivo aparente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Som alto em carro mobiliza PM no Bosque da Saúde em Ivaiporã

Segundo a vítima, um dos agressores usava moletom branco e o outro vestia roupas escuras. Ele relatou também que a dupla mora na cidade vizinha de Lunardelli.

Por causa das agressões, o homem permaneceu internado em observação no hospital com suspeita de fratura na costela. Ele preferiu decidir sobre o processo criminal contra os autores em um momento posterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PM fez buscas por toda a região central. Contudo, nenhum dos suspeitos foi localizado.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



