Briga de vizinhos termina com um ferido a golpes de canivete

Autor da lesão estava armado com um canivete

Uma briga entre vizinhos terminou com um deles ferido com uma perfurações causada por canivete no sábado (12), em Borrazópolis.

Conforme o boletim de ocorrência, na madrugada, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao Hospital Municipal de Borrazópolis, onde teria dado entrada uma pessoa com lesão por arma branca.

No hospital foi feito contato com a enfermeira e com a vítima, que estava com sintomas de embriaguez. Ele contou aos policiais que estava no quintal da residência, junto com o vizinho e com sua mulher.

Em determinado momento houve um desentendimento entre as partes. Durante a discussão, o vizinho sacou um canivete e o atingiu na região do dorso e no braço direito.

A lesão foi considerada moderada pelo médico e necessitou de 16 pontos no dorso e três no braço. Num primeiro momento, a vítima mostrou interesse de representar contra o autor das lesões.

Os policiais militares foram à residência do autor, sendo localizado no local e encaminhado para o destacamento para termo circunstanciado.

Com a chegada da vítima ao destacamento, ele desistiu e decidiu não representar mais, sendo ambas as partes orientadas e liberadas no local.

