Briga de trânsito em Ivaiporã termina com uma pessoa ferida

Uma briga de trânsito quase termina em tragédia em Ivaiporã na madrugada deste sábado (23). Dois homens se enfrentaram e uma mulher, na tentativa de apartar a briga acabou ficando ferida.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para a UPA de Ivaiporã por volta das 2 horas. Segundo a solicitante um homem teria passado com o carro em cima da sua mão após uma briga.

No local a solicitante informou que próximo a caixa d’água no bairro Xurupita, teria tido um desentendimento de trânsito com o motorista de um Fusca branco. Após isso pararam os automóveis e seu marido e o motorista do Fusca começaram a brigar.

Durante tentativa de apartar, o condutor do fusca arrancou com o carro passando em cima da sua mão direita.

Os policiais militares orientaram a vítima e foi realizado buscas a fim de localizar o autor, porém sem êxito até o presente momento.

