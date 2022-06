Briga de rua em Jardim Alegre termina com dois detidos

Da Redação

Uma briga em frente a um estabelecimento comercial em Jardim Alegre na noite de domingo (2), terminou com duas pessoas detidas e encaminhadas para termo circunstanciado no Destacamento de Polícia Militar (DPM).

Conforme o boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada via COPOM, onde segundo a solicitação havia uma briga generalizada em um estabelecimento comercial no centro da cidade.

Assim que os policiais chegaram ao estabelecimento avistou dois indivíduos, um de camiseta vermelha e outro com camiseta preta que se encontravam muito agitados. O de camiseta preta tentou resistir à abordagem, mas acabou sendo contido.

Clientes do local apontaram outro indivíduo que saiu andando para o outro lado da rua, sendo o mesmo abordado e contido. Em busca pessoal nos abordados, nada de ilícito foi localizado.

O proprietário do estabelecimento relatou que a briga foi do lado externo, onde dois indivíduos entraram em luta corporal, sendo um deles o abordado e outro que se evadiu logo na sequencia não sendo localizado.

Durante a briga, o abordado bateu em uma de suas mesas que estavam do lado externo do bar, e veio a danificar um narguilé. Questionado a respeito do dano causado, sobre seu interesse de representação, o mesmo optou por representar contra o autor dos fatos.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão a um pelo crime de dano, e ao outro pelo crime de desobediência, sendo juntamente com o proprietário do estabelecimento, encaminhados até o DPM de Jardim Alegre para lavratura do termo circunstanciado, e assim liberados na sequência.