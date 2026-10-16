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DESENTENDIMENTO

Briga de irmãos por conta de curral mobiliza a PM em Jardim Alegre

Desentendimento por melhorias na propriedade teve ameaça com madeira e exigiu intervenção do pai

Escrito por Da Redação
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Briga de irmãos por conta de curral mobiliza a PM em Jardim Alegre
Autor Foto: Reprodução

Uma disputa entre irmãos por causa do trabalho na propriedade rural virou caso de polícia no início da tarde de quinta-feira (15), em Jardim Alegre. Um morador procurou o Destacamento da Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência por ameaça após ser intimidado durante o expediente.

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O desentendimento começou por volta das 10h, na Rua Castelo Branco. A vítima instalava uma tela no curral de ordenha das vacas para impedir que um bezerro mamasse através dos vãos da madeira. Ao perceber a manutenção, o irmão se aproximou irritado, segurando um pedaço de madeira, e exigiu que a obra parasse, alegando que ele era o responsável por mandar no local.

A confusão só não tomou proporções maiores porque o pai dos dois interveio e separou a discussão.

Na unidade policial, a vítima relatou que o comportamento agressivo do familiar é recorrente e que esta foi a terceira vez que sofreu intimidações semelhantes — em um dos episódios anteriores, o agressor teria corrido atrás dele armado com uma foice. Diante dos fatos, o morador decidiu manifestar o interesse de processar o irmão criminalmente para que a Justiça tome as providências cabíveis.

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