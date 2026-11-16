Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
VALE DO IVAÍ

Briga de ex-casal em Faxinal tem carro danificado e agressão

Homem tentava buscar pertences na residência quando a discussão começou; mulher apresentou ferimentos no braço e joelho

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Briga de ex-casal em Faxinal tem carro danificado e agressão
Autor Polícia Militar foi acionada ao local - Foto: Reprodução

Uma discussão durante um processo de separação terminou na delegacia na noite de domingo (15), no centro de Faxinal. A Polícia Militar foi acionada após o desentendimento deixar um veículo quebrado e acusações de violência física entre os envolvidos.

-LEIA MAIS: Homem agride policiais e é preso após extorquir a própria mãe em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A confusão começou quando o homem foi até a casa onde o casal morava, localizada na Rua José Martins Vieira, para buscar suas roupas. Segundo o relato feito por ele aos policiais, a ex-companheira perdeu o controle com a situação e depredou o seu carro, que estava estacionado no local.

Por outro lado, a mulher apresentava ferimentos visíveis, incluindo um machucado com sangramento no joelho e lesões no braço esquerdo. Ela afirmou às autoridades que as marcas foram causadas por agressões cometidas pelo homem durante a discussão.

Diante das acusações mútuas e das evidências de danos materiais e físicos no local, a equipe policial conteve a situação e encaminhou ambos para a Delegacia da Polícia Civil do município. O caso agora será investigado pelas autoridades competentes para que as medidas legais cabíveis sejam tomadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia AGRESSÃO briga delegacia ex-casal Faxinal violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV