Briga de ex-casal em Faxinal tem carro danificado e agressão

Uma discussão durante um processo de separação terminou na delegacia na noite de domingo (15), no centro de Faxinal. A Polícia Militar foi acionada após o desentendimento deixar um veículo quebrado e acusações de violência física entre os envolvidos.

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A confusão começou quando o homem foi até a casa onde o casal morava, localizada na Rua José Martins Vieira, para buscar suas roupas. Segundo o relato feito por ele aos policiais, a ex-companheira perdeu o controle com a situação e depredou o seu carro, que estava estacionado no local.

Por outro lado, a mulher apresentava ferimentos visíveis, incluindo um machucado com sangramento no joelho e lesões no braço esquerdo. Ela afirmou às autoridades que as marcas foram causadas por agressões cometidas pelo homem durante a discussão.

Diante das acusações mútuas e das evidências de danos materiais e físicos no local, a equipe policial conteve a situação e encaminhou ambos para a Delegacia da Polícia Civil do município. O caso agora será investigado pelas autoridades competentes para que as medidas legais cabíveis sejam tomadas.