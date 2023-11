Briga de casal resulta em encaminhamento à Delegacia de Polícia

Siga o TNOnline no Google News

Uma equipe policial do destacamento da PM de Faxinal, em patrulhamento pela cidade na madrugada deste domingo (26), foi acionada para atender ocorrência de briga de casal na rua Gerônimo Ortiz da Silva. A informação era de que uma pessoa estava sendo agredida por seu convivente.

Ao chegar no local, a vítima saiu da residência e confirmou aos policiais que havia sido agredida. Os policiais constataram que as mãos dela estavam feridas e com sangue.

Logo após, o convivente saiu da residência e confirmou as agressões, alegando que ele também havia sido agredido. Ele também mostrou para a equipe escoriações na mão. Os policiais também constataram que ambos haviam ingerido bebida alcoólica.

O casal foi encaminhado ao hospital para exame de lesão corporal e, posteriormente, levado à 53ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis ao caso.

