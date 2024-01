Briga de casal em Rosário do Ivaí termina na delegacia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 20 horas de domingo (7), a equipe policial foi acionada via Copom para verificar uma possível lesão corporal decorrente de violência doméstica na Rua Curitiba, no centro de Rosário do Ivaí.

continua após publicidade

Ao chegar ao local, a vítima relatou à equipe da PM que seu companheiro a agrediu com tapas no rosto, deixando escoriações no seu olho esquerdo.

- LEIA MAIS: Após briga, homem efetua disparo com espingarda calibre.12 em Faxinal

continua após publicidade

Neste momento, os policiais avistaram o agressor chegando à residência. Após abordagem e revista pessoal, foi dada voz de prisão em flagrante. O uso de algemas foi necessário, pois o agressor havia ingerido bebida alcoólica.

O homem também apresentava escoriações no joelho, alegando que ocorreu durante a briga com sua companheira. Além disso, seus dentes estavam ralados.

Ambos foram encaminhados ao hospital de Rosário do Ivaí para avaliação médica e, posteriormente, à delegacia de Faxinal.

Siga o TNOnline no Google News